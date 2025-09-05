Fenerbahçe'de son teknik direktör adayı Domenico Tedesco...

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler, tamamen yeni gelecek teknik direktöre çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gündeme birçok aday gelmişti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Luciano Spalletti, Ange Postecoglou, Sebastian Hoeness, Edin Terzic ve Roger Schmidt isimleri üzerinde duruluyordu.

TEKNİK DİREKTÖR ZİRVESİ: YENİ SUNUM YAPILDI

Dün akşam saatlerinde bir araya gelen Fenerbahçe Yönetimi'nin gerçekleştirdiği toplantı öncesi İsmail Kartal ismi öne çıkmıştı.

Sarı-lacivertlilerin toplantı sonrasında tecrübeli çalıştırıcının adını açıklaması beklenirken Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, başkan Ali Koç'a yaptığı sunumla yeni adayını tanıttı.

SON ADAY TEDESCO

Özek'in, yabancı teknik direktör adayları arasına Domenico Tedesco'yu da eklediği ve sarı-lacivertlilere katabilecekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise iki günlük sürede düşüneceği ve yapılacak son görüşmelerin ardından kararını vereceği bilgisi edinildi.

TEDESCO'NUN BELÇİKA PERFORMANSI

Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 39 yaşındaki İtalyan teknik adam; 24 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 1.75'lik puan ortalaması yakaladı.