Fenerbahçe'de sponsorluk anlaşmasıyla ilgili imzalar atıldı

Fenerbahçe, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaştı.

Yapılan anlaşma için imza töreni düzenlendi. Tören, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

RESMİYET KAZANDI

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu anlaşmanın sarı-lacivertlilerin global marka değerini ve mali gücünü artırma yolunda atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Hamdi Ulukaya'nın dünya çapındaki başarılarına dikkat çeken Koç, "Türkiye'den çıkmış böylesine değerli bir markayla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu, Fenerbahçe için çok önemli bir gün." ifadelerini kullandı.

"BİR SPONSORLUK OLARAK EN YÜKSEK İŞ BİRLİĞİ"

Başkan Koç ayrıca şunları söyledi:

"Hamdi Ulukaya ile Davos'ta tanıştım. O zaman yönetici değildim. Telefonunda gösterdiği video da çocukların Fenerbahçe formalı halleriydi. Beni çok etkilemişti. Chobani grubuna teşekkür ederim. Türkiye'de bir sponsorluk olarak en yüksek iş birliğidir. Stada ikinci kez sponsor ismi alıyoruz. Bu Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Avrupa'da en yüksek anlaşmalardan birini yaptık. Chobani ve Adidas sayesinde rekor sponsorluğa imza attık."

"SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ"

"Fenerbahçe ve Chobani yani iki dünya markası. Sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için çalışıyor. Fenerbahçe'ye olan aidiyeti ve bu topraklara olan inancıyla birlikte bu anlaşmadaki itici güç, Hamdi Ulukaya olmuştur. Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır. Hamdi Ulukaya'ya camiamız adına şükranlarımı iletiyorum. Aynı öğretmenden dayak yediğim arkadaşım Tarkan, Chobani'de. İlk maça götürdüğüm arkadaşım Mehmet de burada. Bu çok güzel bir yol arkadaşlığı olacak."

"SADECE SPORTİF BAŞARI SÖZÜ VERMEDİK"