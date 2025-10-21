Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.