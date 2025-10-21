Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Stuttgart maçı hazırlıkları sürdü

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Stuttgart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 14:42
  • Fenerbahçe, Stuttgart ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Antrenman, core çalışmalarının ardından saha çalışmalarıyla devam etti.
  • Hazırlıklar, yarınki antrenmanla tamamlanacak.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe akşamı sahasında Alman temsilcisi Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

