Ara transfer dönemi raporu: 3 büyüklerde Beşiktaş zirvede yer aldı! Futbolda kış transfer ve tescil dönemi tamamlandı. Süper Lig ekipleri kadrosuna 91 oyuncu kattı. 4 büyüklerde Beşiktaş transfer ettiği 7 oyuncuyla zirvede yer aldı. Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray ise 5'er takviye yaptı.

Göster Hızlı Özet Kış transfer dönemi sonunda, Süper Lig'de Beşiktaş 7 oyuncu ile en fazla transfer yapan takım oldu.

Beşiktaş'ı 5'er transferle Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti.

Süper Lig'de bir ara transfer dönemini daha geride bıraktık. Hareketli bir dönem geçiren kulüplerimiz kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Ara transfer sezonunda 3 büyüklerden en çok transferi ise Beşiktaş yaptı. İSTANBUL EKİPLERİNDE ZİRVE BEŞİKTAŞ'TA Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu alanda geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, kadrosunu 6'sı yabancı 7 yeni transferle güçlendirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray 5'er oyuncuyla anlaşmaya varırken Trabzonspor ise 3 futbolcuyu kadrosuna kattı. SÜPER LİG'E GELEN OYUNCULARIN TAMAMI 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde 3 büyüklerin aldığı isimler şöyle... Beşiktaş (7): Hyeongyu Oh (Genk), Junior Olaitan (Göztepe), Kristjan Asllani (Inter), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Yasin Özcan (Aston Villa), Devis Vasquez (Roma), Amir Murillo (Marsilya) Fenerbahçe (5): Matteo Guendouzi (Lazio), N'Golo Kante (Al Ittihad), Anthony Musaba (Samsunspor), Sidiki Cherif (Angers), Mert Günok (Beşiktaş) Galatasaray (5): Yaser Asprilla (Girona), Noa Lang (Napoli), Renato Nhaga (Casa Pia), Sacha Boey (Bayern Münih), Can Armando Güner (Mönchengladbach)

