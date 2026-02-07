Ara transfer dönemi raporu: 3 büyüklerde Beşiktaş zirvede yer aldı!

- Kış transfer dönemi sonunda, Süper Lig'de Beşiktaş 7 oyuncu ile en fazla transfer yapan takım oldu.
- Beşiktaş'ı 5'er transferle Fenerbahçe ve Galatasaray takip etti.
- Trabzonspor ise 3 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.
Süper Lig'de bir ara transfer dönemini daha geride bıraktık.
Hareketli bir dönem geçiren kulüplerimiz kadrolarına önemli takviyeler yaptı.
Ara transfer sezonunda 3 büyüklerden en çok transferi ise Beşiktaş yaptı.
İSTANBUL EKİPLERİNDE ZİRVE BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ı bu alanda geride bıraktı.
Siyah-beyazlılar, kadrosunu 6'sı yabancı 7 yeni transferle güçlendirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray 5'er oyuncuyla anlaşmaya varırken Trabzonspor ise 3 futbolcuyu kadrosuna kattı.
SÜPER LİG'E GELEN OYUNCULARIN TAMAMI
2025-2026 sezonu ara transfer döneminde 3 büyüklerin aldığı isimler şöyle...
Beşiktaş (7): Hyeongyu Oh (Genk), Junior Olaitan (Göztepe), Kristjan Asllani (Inter), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Yasin Özcan (Aston Villa), Devis Vasquez (Roma), Amir Murillo (Marsilya)
Fenerbahçe (5): Matteo Guendouzi (Lazio), N'Golo Kante (Al Ittihad), Anthony Musaba (Samsunspor), Sidiki Cherif (Angers), Mert Günok (Beşiktaş)
Galatasaray (5): Yaser Asprilla (Girona), Noa Lang (Napoli), Renato Nhaga (Casa Pia), Sacha Boey (Bayern Münih), Can Armando Güner (Mönchengladbach)