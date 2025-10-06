Fenerbahçe'de tek deplasman galibiyeti Zeki Murat Göle'den

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki tek deplasman galibiyeti, geçici teknik direktör Zeki Murat Göle yönetiminde geldi.

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, dış sahada istediği sonuçları alamadı.

DEPLASMAN KABUSU

Sarı-lacivertliler, yalnızca Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği deplasmanında 3-1 kazanarak galibiyet sevinci yaşayabildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho ve Domenico Tedesco, deplasmanda galibiyet elde edemedi.

MOURINHO DA KAZANAMAMIŞTI

Mourinho yönetiminde oynanan Feyenoord, Benfica ve Göztepe maçlarından 3 puan çıkmadı.

Tedesco döneminde ise Kasımpaşa, Dinamo Zagreb ve Samsunspor karşılaşmaları da galibiyetsiz tamamlandı.

TEDESCO'YLA DEVAM ETTİ

Zeki Murat Göle, kısa süreli görevinde takıma dinamizm kazandırmış ve Gençlerbirliği deplasmanında alınan galibiyetle dikkat çekmişti.

Bu sonuç, Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanlardaki tek 3 puanı olarak kayıtlara geçti.