Fenerbahçe'de tek patron Ali Koç

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Fenerbahçe'de futbolda yönetim yapısı değişiyor.

Futbol yapılanmasından sorumlu olan Acun Ilıcalı'nın görevini bırakmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, artık kulüp başkanı Ali Koç'a doğrudan bağlı olarak görev yapacak.

BRANCO VE ILICALI GİTTİ

Başkan Koç ile Portekizli çalıştırıcının, futbol operasyonları konusunda birebir ve uyum içinde çalışacakları ifade ediliyor.

TEK SORUMLU ALİ KOÇ

Sportif direktör Mario Branco'nun ayrılığı sonrası ekibin kalan isimleri Okan Özkan ve göreve yeni katılan Devin Özek, hem Mourinho'ya hem de başkana saha dışı süreçlerde destek verecek.

ÖZEK, MOU'YA DESTEK VERECEK

Böylece Ali Koç, hem kulübün mali ve idari işleri hem de futbol yapılanmasında en yetkili isim konumuna gelecek.