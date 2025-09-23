Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de tüzüğe aykırı oy tartışması: Önceki yıllardaki örnekler hatırlandı

Fenerbahçe'de tüzüğe aykırı oy kullandığı ortaya çıkan Mert Hakan Yandaş için kulüp soruşturma başlatmıştı. Sarı-lacivertlilerde önceki yıllarda Volkan Demirel ve Caner Erkin'in de kadrodayken başkanlık seçimlerinde oy kullandığı hatırlandı.

Yayınlama Tarihi: 23.09.2025 14:41
Fenerbahçe'nin Kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın başkanlık seçimde oy kullanmasının yankıları sürüyor...

Mert Hakan'ın kongrede bulunmasının etik kısmı tartışmalara neden olurken seçimde oy kullanmasının tüzüğe de aykırı olduğu ortaya çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN OYU TÜZÜĞE AYKIRI ÇIKTI 

Tüzükte yer alan 15. maddenin 6. fıkrasında, "F.Bahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ifadeleri yer alıyor.

Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'ndan izahat istedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, olayı araştırıyor.

DAHA ÖNCE VOLKAN DEMİREL VE CANER ERKİN DE OY KULLANDI 

Öte yandan konuyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş örneğinde olduğu gibi tarihler 2018'i gösterdiğinde o dönem sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Volkan Demirel'in de başkanlık seçiminde oy kullandığı hatırlandı.

Demirel'in yanı sıra bu sefer aynı durumun 2021'de Caner Erkin'in oy kullanmasıyla devam ettiği görüldü.

