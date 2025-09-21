Fenerbahçe’de yeni başkan bugün seçilecek

Fenerbahçe’de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık için oy verme süreci bugün başlayacak.

Saat 10.00’da açılacak 50 sandıkta üyeler oylarını kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Seçimde, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

Kongrenin dünkü oturumunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkanlık için adaylığını açıklayan Sadettin Saran konuştu.

"ÖYLE YA DA BÖYLE BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuşmasında şampiyonluk sözü verdi şöyle dedi:

"Fenerbahçe var olma mücadelesini tamamladı, kazanma mücadelesine hazırlanıyor. Şampiyonluk hasreti hepimiz yaralıyor, hepimizi manipülasyona açık hale getiriyor. 7 sene oldu, hiç şampiyonluk sözü vermedim, şampiyonluk sözü verebileceğimiz kadro kurduğumuzu, mali durumu güçlendirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sene şampiyon olacağız, öyle ya da böyle biz şampiyon olacağız."

"EĞER ŞAMPİYON OLAMAZSAK 2027 OLAĞAN KONGREDE ADAY OLMAYACAĞIM"

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran da yönetimi eleştirdi ve seçilmesi halinde gerçekleştireceklerini açıkladı.

Saran şöyle konuştu: