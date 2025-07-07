Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlayacak

Sezon öncesi sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, son kontrollerin ardından yarın top başı yapacak.

Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını İstanbul etabını 14 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak.

PORTEKİZ'E GİDİLECEK

Aynı gün Portekiz'e yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için hareket edecek olan sarı-lacivertli kafile, 27 Temmuz'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek.

4 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Fenerbahçe, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE, İSTANBUL'DA LAZIO İLE KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, yurt dışı kampının ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.