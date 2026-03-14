Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe'de dün yaşanan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in de katıldığı yönetim kurulu toplantısı başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Fatih Karagümrük'ün 2-0 kazandığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, statta kısa bir toplantı yapmış ve bugün için teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le toplantı yapma kararı almıştı.

KARAR BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, Tedesco ve Devin Özek'le görüşmelerinin ardından alınacak kararlara dair açıklama yapması bekleniyor.