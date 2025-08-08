Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip var...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

İSPANYOLLAR YAZDI: WEST HAM, EN-NESYRI İÇİN GELİYOR

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Öte yandan En-Nesyri için Suudi Arabistan ekiplerinden Neom, Al-Hilal ve Al Qadsiah'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.