Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip var...

West Ham, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri için transfer çalışmalarına başladı. Londra ekibinin, Faslı oyuncu için Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı aktarıldı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 09:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri'ye İngiltere'den talip çıktı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, sarı-lacivertlilerin Faslı oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

İSPANYOLLAR YAZDI: WEST HAM, EN-NESYRI İÇİN GELİYOR 

Haberin devamında Londra temsilcisinin, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir teklif yapacağı aktarıldı. 

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. 

Öte yandan En-Nesyri için Suudi Arabistan ekiplerinden Neom, Al-Hilal ve Al Qadsiah'ın devrede olduğu öne sürülmüştü.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 30 gol atmıştı.

Faslı golcü, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 golün yanı sıra, 7 de asist yapmıştı.

