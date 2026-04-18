Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı! Aziz Yıldırım'dan zehir zemberek sözler...

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısına Başkan Sadettin Saran, eski başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıya aslında katılmayacağını belirterek sözlerine başlayan Aziz Yıldırım, Divan Kurulu’nun "akil insanlar topluluğu" olduğunu hatırlattı.

BORÇ MİKTARI ÜZERİNDEN YÖNETİME YÜKLENDİ

Yıldırım, kulübün gerçek sorunlarının konuşulması gerektiğini vurguladı.

Mevcut yönetimin mali tabloya dair açıklamalarına sert tepki gösteren Yıldırım, borç miktarı üzerinden yönetimi hedef aldı.

Yıldırım, borcun söylendiği gibi olmadığını iddia ederek, "Bu yönetim '100 milyon euroya yakın borç ödedik, borçları kapattık' diyor. Zamanında borcun 630 milyon euro olduğunu söylüyorlardı. Nerede o yalancılar?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"FENERBAHÇE 'ÇÜRÜMÜŞLÜK' İÇİNDE"

Her şeyin açıkça anlatılması gerektiğini belirten Yıldırım, kulüp içindeki yapılaşmaya dair ciddi uyarılarda bulundu.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin bir "çürümüşlük" içerisinde olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı son olarak ise kulüp için yaptıklarının unutturulmaya çalışıldığına vurgu yaptı.

"ATATÜRK'Ü DE UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA KİMSE UNUTMUYOR"

Yıldırım, "Radyoyu kapatmalar falan, 150 bini ben cebimden vereyim diyeceğim ama olmayacak... Bizim yaptıklarımızı unutturmaya çalışıyorsunuz ama insanlar unutmayacak! Atatürk'ü de unutturmaya çalışıyorlar ama kimse unutmuyor! Yapmayın!" dedi.

"ASLINDA BUGÜN GELMEYECEKTİM..."

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında bugün gelmeyecektim! Çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız! Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Uygulamalı ve ya uygulamamalı. Yakında bir program yapacağım ve orada uzun uzun konuşacağım."

"NEREDE O YALANCILAR"

"Bu yönetim 100 Milyon euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor! Borç 630 Milyon euro diyorlardı, nerede o yalancılar..."



"2018'i bırakın bugünü anlattın! Passolig falan diyorsunuz. Devlet istedi, imzaladık! Fenerbahçe çürümüşlük içerisinde ve bundan arınması lazım.! Fenerbahçe'de diğer kulüplerden üyeler varsa, yönetim bunları göndermeli! Seçim kazanmak için üyeler varsa ayrılmalı! FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır! 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar hata olamaz!"

3 TEMMUZ VURGUSU

"3 Temmuz, Aziz Yıldırım'ın değil, Fenerbahçe'nin davasıdır! Bunu herkes öyle bilsin!



Fenerbahçe'yi ele geçirmek için operasyon yapıldı! 3 Temmuz devam ediyor. Bu spor anlamında, başka anlamda... Hepimizin dikkatli olması ve çalışması gerekir.

"BORCU NE İLE ÖDEYECEKSİNİZ ANLATMIYORSUNUZ?"

"Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın! 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!"

"GEÇİCİ BİR YÖNETİMSİNİZ, DURUMUNUZU AÇIKLAYIN"

"Siz geçici bir yönetimsiniz, başkan durumunu açıklamalı! Bugüne kadar konuşmadık. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."

KOLEJ VE ÜNİVERSİTE

"Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel! Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim! Yazık! Yazık!"

"GELİRİ TESPİT EDİP NEŞTER VURMA ZAMANI!"

"Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli! Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez! Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz! Tam neşteri vuracak zaman! Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı!



Amatörü biz yaptık! Bugün yanlış yaptık! Geliri yok, gideri var! Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık!



Stadın ismini 90 Milyon $'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı... O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk."

YAPILAN TRANFERLERE SERT ELEŞTİRİ

"Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!



Sizden önceki daha da beter! Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi."