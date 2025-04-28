Fenerbahçe'den ABB Fomget'in 2 maçıyla ilgili soruşturma talebi

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftalarında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen 'olağan dışı' sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

26 hafta oynanacak ligin 22. haftasında girilirken Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Fomget ile aynı puanda olmasına karşın 22 gol averajına sahip olduğu vurgulanan açıklamada "Ancak son dört hafta içinde gerçekleşen müsabakalar neticesinde her iki takım yine aynı puana sahipken (67) ABB Fomget, 27 gol averaj avantajı sağlayarak +5 gol fark ile takımımızın önüne geçmiş durumdadır" ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇ İÇİN SORUŞTURMA TALEBİ

Fenerbahçe açıklamasında ABB Fomget'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgidoğa maçının yanı sıra bugün oynanan ve başkent ekibinin Bornova Hitabspor'u 12-1 yendiği karşılaşmada alınan sonuçların 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu savunuldu.

Açıklamada ABB Fomget'in sezon boyunca oynadığı maçları kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı ancak Bornova Hitabspor karşılaşmasında yayın yapılmadığına da dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Tüm yaşananlar ışığında futbolun adalet ve şeffaflık ilkeleri açısından durumun ilgili kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı olarak ilgili müsabakalar hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda TFF'nin ilgili kurullarınca ivedilikle soruşturma başlatılması, Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması, sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi ve gerekli görülmesi halinde ilgili disiplin yaptırımlarının uygulanması talep edilmiştir. Bir sezon boyu takımımızın döktüğü alın terine sahip çıkılması adına gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

ABB FOMGET: ZAFERLERİMİZE KİMSENİN GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYİZ

Ankara Büyükşehir Belediye Fomget'in sosyal medya hesabından, "We are clean" başlığı ile yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: