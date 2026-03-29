Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? N'Golo Kante'den geleceği hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı’nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki yıldız isim, geleceğine dair olarak önemli ifadeler kullandı.

"NEDEN OLMASIN, ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha, Paris FC ile çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi ve şunları dedi:

Geçen yaz diğer kulüplerle olduğu gibi bu konu da gündemdeydi. Sonuçta gerçekleşmedi. Bu ilgiyi saygıyla karşılıyoruz. Fransa’da kariyerimi bitirmek neden olmasın, asla bilemezsiniz.

"YAZIN NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Geleceği hakkında net konuşmayan Kante, “Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Milli takımda anın tadını çıkarmak gerekiyor. Yazın neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkacak fırsatlara göre hareket etmek istiyorum. Daha sonra karar alırız.” ifadelerini kullandı.

"FRANSA MİLLİ TAKIMI'NDA OLMAK HER ZAMAN BİR ONUR"

2018 Dünya Kupası şampiyonu yıldız, takım içindeki rolüne de değindi:

Yıllar geçtikçe takımın en tecrübeli isimlerinden biri oldum. Takımda bir oyuncu gibi yer alıyorum. Tecrübemi aktarabilirsem hepimiz aynı hedefe ilerleriz. Fransa Milli Takımı’nda olmak her zaman bir onur. Daha önce çok oynadığım dönemler oldu. Zamanla ve sakatlıklarla bu biraz azaldı ama şu an burada olmanın keyfini çıkarıyorum.

"ÇALIŞMALARIMIZI TEKRAR ETMEK İÇİN BİR FIRSAT"

Kolombiya karşılaşmasına da değinen Kante, galibiyet hedefini vurguladı ve şunları dedi:

Milli takımda oynamak her zaman önemli. Brezilya maçında da taraftarlar için çok önemliydi. Bu tür maçlar sezon boyunca yaptığımız çalışmaları tekrar etmek için fırsat. Turnuvalara hazırlanma açısından da önemli. Kazanmayı hedeflemeli ve teknik direktörün söylediklerini uygulamalıyız. Her zamanki oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız.

ABD KAMPI VE SİSTEM YORUMU

Kante, ABD’deki hazırlık süreci ve takımın oyun yapısıyla ilgili ise şunları söyledi:

Bu bir uyum haftası. Saat farkı sistemleri zorlayabiliyor. Tesisleri görmek açısından iyi bir fırsat. Hücum oyuncularının fazla olması büyük bir avantaj. Bu bir denge ve kazanmak için gerekli bir zihniyet.