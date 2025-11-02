Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay gönderme!

- Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 yendiği derbinin ardından sosyal medya üzerinden göndermeli paylaşımlar yaptı.
- "2 avans 3'te biter" ve "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandı.
- Fenerbahçe, zafer sonrası paylaşımlarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından sonuca göndermeli bir paylaşımda bulundu.
"2 AVANS 3'TE BİTER"
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR
İkinci paylaşımını yapan Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.
İngiliz hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe "Beşiktaş taraftarları "3! 3! 3!" diye tezahürat yapmaya başladığı anda maçın kaderi değişti." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşımlara devam edildi.
Yapılan bazı paylaşımlarda Domenico Tedesco, Fatih Sultan Mehmet'e benzetildi.