Tartışma büyüyor! Fenerbahçe, Dursun Özbek'e suç duyurusunda bulundu

ensonhaber.com

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki sponsorluk anlaşması sırasında yaptığı açıklamalara sert bir biçimde cevap verdi.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım'ın ardından sarı-lacivertliler de Özbek'e karşılıkta bulundu.

"Posterlerden oyuncular silmedik"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez"

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Galatasaray ayrıca açıklamasında, video ile Dursun Özbek'in şu sözlerine yer verdi:

"Suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız"

Bu paylaşımın ardından ise Fenerbahçe, flaş bir karara imza attı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dursun Özbek'in 6 Kasım'daki açıklaması

Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin 70'ini, 80'ini kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var. Genç insanlar bu provokasyona girip birbirini öldürebilir. Her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Galatasaray Spor Kulübü her zaman gündemlerinin birinci maddesi. 'Erden Timur şunu yaptı, bunu yaptı…".



Güzel ve adaletli bir futbol iklimi yaratalım. İnsanların ticari hayatına girip, orada tokatlanması, dövülmesi, AVM'lerde fotoğraflarını çekin demeler… Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na bir tavsiyem var. Bunları yapmayın! Türkiye hep provoke edilmeye ve bölünmeye çalışılmıştır. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıyorlar mı? Yapılan açıklamalar da bölünmeyi, kutuplaştırmayı getirecek açıklamalar değil mi? Onlar bile bölememişken bu ülkeyi sen neden böyle davranıyorsun?



Burada Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe başkanı için, 'Bir projedir' dedi. Bu sefer bu algıya ben geliyorum. Neden herkesi düşman ilan ediyorsun? Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz her zaman itidali tavsiye eden taraf olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk toplumunun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmeye çalışan her türlü eylemin karşısındayız. Abisi olarak kendisine tavsiyem, gerilime artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ve FETÖ bölebildi. Başka hiç kimse de bölemez, kutuplaştıramaz.