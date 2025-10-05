Fenerbahçe'den Ederson açıklaması!

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak müsabaka öncesinde konuk takım Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı kaleci Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edildiğini duyurdu.
KALE TARIK ÇETİN'İN
Fenerbahçe'de Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlıkları nedeniyle kaleyi Tarık Çetin’e emanet aldı.
"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
"MUHTEMELEN 2 HAFTA SAHALARDAN UZAK OLACAK"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesinde Ederson'un sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Tedesco, şu ifadeleri kullandı:
Ederson muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz.