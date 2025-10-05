Ederson, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1 Ekim tarihinde milli takım kadrosunu açıklamıştı.

Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer almıştı.

KADRODAN ÇIKARTILDI

Bu gelişmenin ardından ise Brezilya'ya kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe forması giyen Ederson, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu, Ederson yerine John Victor'un aday kadroya dahil edildiğini duyurdu.

İDMANDA SAKATLANDI

Globo'da Ederson için yer alan haberde, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin cumartesi günkü antrenmanı sırasında sakatlandığı bilgisi verildi.

BREZİLYA'NIN MAÇLARI

Brezilya, milli arada Güney Kore ve Japonya ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.