Fenerbahçe’den Galatasaray derbisi öncesi TFF’ye Osimhen başvurusu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım arasındaki gerilim arttı.

İki kulübün sosyal medyadan birbirlerini hedef alan paylaşımların ardından sarı lacivertlilere Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TFF'YE GİDİYOR

HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Victor Osimhen’in sakatlığı sonrası kullandığı koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde.

Sarı lacivertli kulüp, bu durumu resmi olarak gündeme taşımak için TFF'ye başvuru yapacak.

Fenerbahçe bünyesindeki sağlık ekibi, IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırlıyor.

35 GÜN SONRA DÖNDÜ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyememişti.