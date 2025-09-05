Abone ol: Google News

Fenerbahçe'den Jose Mourinho yalanlaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Jose Mourinho'nun bonus ve sus payı istediği şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 15:25
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Jose Mourinho hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medyada Mourinho'nun bonuslarını ve sus payını istediği şeklindeki bir haberi alıntılayan Belgü, bu haberi, "X" işareti ile yalanladı.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama ve yardımcılarına toplamda 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

PUAN ORTALAMASI 2.02

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı.

Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

