Fenerbahçe'den Mimovic için iki kulüp devrede

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ognjen Mimovic için iki kulüp transfer yarışında.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, 20 yaşındaki Sırp sağ bek için resmi teklif yaptı.

2 KULÜP TEKLİF YAPTI

Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında yer alan isimlerden biri olarak gösterilen Mimovic'in, teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Bonservisine 6.7 milyon euro ödenen oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Mimovic, Fenerbahçe'ye transferinin ardından başka bir kulübe kiralanmasına tepki göstermiş ve menajerine sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Ancak Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun genç oyuncuyu önümüzdeki sezon kadrosunda tutmak istediği ve Portekiz'de yapılacak yeni sezon öncesi hazırlık kampına götürüp oyuncuyu deneyeceği öğrenildi.