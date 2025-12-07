Fenerbahçe'den Nelson Semedo için sakatlık açıklaması Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı. Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Portekizli oyuncunun Süper Kupa yarı finaline yetiştirilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, karşılaşmanın 19. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçirmişti. Maça devam edemeyen Portekizli oyuncu, yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakmıştı. Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo hakkında resmi bir sakatlık açıklaması yaptı.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Buna göre sarı-lacivertliler, MR görüntülenmesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız futbolcunun 3-4 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARKA ADELESİNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

Öte yandan Semedo'nun, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Nelson Semedo'nun kaçırması beklenen maçlar:
- Brann
- Konyaspor
- Eyüpspor
- Beşiktaş

