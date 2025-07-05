Fenerbahçe'den Saint-Maximin'in doping iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Al Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin'in sözleşmesi sona erdi ve 28 yaşındaki Fransız futbolcu Al Ahli'ye döndü.

Fransız basınına Fenerbahçe'de yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulunan Saint-Maximin, "Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE: HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



