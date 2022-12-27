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    Fenerbahçe'den Sörloth ve Aboubakar'a teklif

    Fenerbahçe'den Sörloth ve Aboubakar'a teklif

    Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin bir dönem Türkiye'de oynamış iki yıldıza teklifte bulunduğunu açıkladı.
    • 27.12.2022 - 17:45
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    Fenerbahçe yönetimi bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek için Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'a tam yetki verdi.

    Devre arası için defans ve forvete takviye isteyen Jesus'un listesine Aboubakar ve Sörloth da eklendi.

    Özellikle Aboubakar'ın Dünya Kupası'nda sergilediği performansı dikkat çekerken, İspanya'da aradığını bulamayan Norveçli Sörloth için de girişimler başladı.

    Teklif yapıldı

    Fenerbahçe hakkında konuşan ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Derin Futbol programında "Fenerbahçe, Vincent Aboubakar ve Alexander Sörloth'a teklif yaptı." diyerek transfer teklifini duyurdu.

    Yönetim iki futbolcunun isteklerine göre bir isme yönelecek.

    Aboubakar

    Kadrosunda hücum oyuncusu olarak Valencia, Joshua King, Batshuayi ve Serdar Dursun olan Fenerbahçe'nin forvet transferi için yollarını ayırmayı düşündüğü futbolcular da merak konusu oldu.

    Fenerbahçe den Sörloth ve Aboubakar a teklif #2


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