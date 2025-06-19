Fenerbahçe'den futbol direktörüne yardımcı alınacağı iddialarına yalanlama

Fenerbahçe Kulübü'nde 6 Haziran tarihinde yeni bir dönem başlamıştı.
Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler ayrıca Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörü görevine getirildiğini duyurmuştu.
YARDIMCI İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Yaşananların ardından ise Devin Özek'in kendisine 'yardımcı' istediği ve önerdiği isim olan Buğra Kaan Süer ile resmi görüşmeler başladığı ileri sürülmüştü.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden daha önce Beşiktaş Kulüp İletişim Direktörlüğü'nü üstlenen Süer'in isminin sarı-lacivertliler ile anılmasını tepkiyle karşıladı.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Futbol Direktörümüz Sayın Devin Özek’in ekibinde çalışmak üzere bir yardımcı önerdiği ve bu doğrultuda bir isimle görüşmelerin başladığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüzün bu yönde herhangi bir planlaması veya tasarrufu bulunmamaktadır.
Bunun dışında, son dönemde futbol takımımız özelinde kamuoyunda yer alan ancak doğrudan Kulübümüz tarafından paylaşılmayan haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.