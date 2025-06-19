Fenerbahçe'den futbol direktörüne yardımcı alınacağı iddialarına yalanlama

Fenerbahçe Kulübü'nde 6 Haziran tarihinde yeni bir dönem başlamıştı.

Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörü olarak görev alacağını açıklamıştı.

Sarı-lacivertliler ayrıca Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörü görevine getirildiğini duyurmuştu.

YARDIMCI İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaşananların ardından ise Devin Özek'in kendisine 'yardımcı' istediği ve önerdiği isim olan Buğra Kaan Süer ile resmi görüşmeler başladığı ileri sürülmüştü.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe taraftarları, sosyal medya üzerinden daha önce Beşiktaş Kulüp İletişim Direktörlüğü'nü üstlenen Süer'in isminin sarı-lacivertliler ile anılmasını tepkiyle karşıladı.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, Özek'in kendisine bir yardımcı aradığı ve görüşmelerin başladığı yönünde şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: