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    Fenerbahçe'den Szalai ve Jesus paylaşımı

    Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, Macar oyuncu Attila Szalai’nin Jorge Jesus ile birlikte, antremanda çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
    • 02.08.2022 - 14:55
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    Fenerbahçe'den Szalai ve Jesus paylaşımı

    Savunma hattında Kim Min Jae’nin Napoli’ye transfer olmasının ardından Attila Szalai için de ayrılık çanları çalmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde Luan Peres ve Gustavo Henrique'nun transfer edilmesiyle savunma bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe'de Macar stoper Szalai’nin takımdan ayrılacağı düşünülüyor.

    Sırt ağrıları nedeniyle sakatlığı süren Macar stoper, Fenerbahçe'nin dün yapılan idmanına çıkmamıştı. Bu durum sonrası transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülen Szalai bugünkü idmanda yer aldı.

    Fenerbahçe den Szalai ve Jesus paylaşımı #1

    Jesus'la Szalai aynı karede

    Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Jesus ve Szalai'nin birlikte güldüğü bir fotoğrafa yer verilmesi de Twitter'da viral oldu.

    Bazı sarı-lacivertli taraftarlar "Jesus gitmesini istemiyor" yorumunda bulunurken bazıları ise, "Kulüp fiyat artırmak istiyor" şeklinde görüş belirtti.

    Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Szalai'ye Wolfsburg, Fulham, Bologna ve Valencia gibi kulüplerin ilgi gösterdiği biliniyor.


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