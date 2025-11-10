Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout başvurusu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın son dakikasındaki penaltı kararıyla tartışma yaratan Hollandalı hakem ile ilgili Fenerbahçe, resmi adımını attı.

Sarı-lacivertliler, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmi başvuru yaptı.

UEFA'YA BAŞVURU YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: