Fenerbahçe'den UEFA'ya Allard Lindhout başvurusu!

- Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçındaki hakem Allard Lindhout'un hatalı kararları için UEFA'ya resmi başvuru yaptı.
- Hakemin tartışmalı penaltı kararı, maç sonucunu etkiledi.
- UEFA, inceleme sürecine resmen başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalmıştı.
Karşılaşmanın son dakikasındaki penaltı kararıyla tartışma yaratan Hollandalı hakem ile ilgili Fenerbahçe, resmi adımını attı.
Sarı-lacivertliler, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmi başvuru yaptı.
UEFA'YA BAŞVURU YAPILDI
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kamuoyuna Duyuru
Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.
Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.
Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü