Fenerbahçeli Djiku derbi sonrası oyun oynayarak stattan ayrıldı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında havlu attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Mücadelenin ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

ARACININ İÇİNDE OYUN OYNARKEN GÖRÜLDÜ

Maç sonrası özel aracıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoper Alexander Djiku, aracında FIFA oynarken kameralara yansıdı.

Takımının aldığı kritik mağlubiyete rağmen oldukça rahat bir görüntü sergileyen Djiku'nun bu tavrı, taraftarlar arasında tepkilere yol açtı.

İşte o görüntü...