Fenerbahçeli futbolculardan Domenico Tedesco'ya veda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda futbolda radikal değişikliklere imza attı.

Süper Kupa şampiyonluğunu kazandıran Domenico Tedesco ve teknik ekibinin görevine son verildi.

Aynı toplantıda Sportif Direktör Devin Özek ile Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'nin de görevden ayrılmasına karar verildi.

VEDA PAYLAŞIMLARI GELDİ

Süper Lig'in geri kalanında sarı-lacivertlilerin başında, Yardımcı Antrenör Zeki Murat Göle bulunacak.

Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçeli oyunculardan peş peşe veda mesajları geldi.

"SİZİNLE ÇALIŞMAK BİR ZEVKTİ"

Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio paylaşımında, "Sizinle çalışmak bir zevkti. Gelecekte size en iyi dileklerimi sunarım. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Asensio'nun ardından Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Kerem Aktüroğlu'ndan da peş peşe veda paylaşımları geldi.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER HOCAM"

Skriniar mesajında, kendisine katkılarından dolayı minnettar olduğunu belirterek Tedesco ve ekibine gelecek kariyerlerinde başarı dileklerini iletti.

Takımın bir diğer ismi Kerem Aktürkoğlu da, "Yolunuz açık olsun, her şey için teşekkürler hocam." sözleriyle veda etti.

"MUHTEŞEM BİR İNSANSINIZ"

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ise Tedesco’ya hitaben, "Her şey için teşekkür ederim. Sizden çok şey öğrendim. Muhteşem bir insansınız." mesajını paylaştı.