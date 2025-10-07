Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'ye teklif yapan kulüp ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin orta sahadaki önemli isimlerinden Sebastian Szymanski için yaz döneminde ciddi bir girişim yaşandığı ortaya çıktı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 temsilcisi Lyon, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istedi.

LYON'UN İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak sarı-lacivertli yönetim, teklifin tatmin edici olmaması ve dönemin teknik direktörü Jose Mourinho’nun satışa onay vermemesi nedeniyle bu girişimi geri çevirdi.

Transferin gerçekleşmemesinin ardından Szymanski’nin, menajeri Mariusz Piekarski ile yollarını ayırdığı belirtildi.

Piekarski, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklif aldıklarını ancak Fenerbahçe’nin oyuncuyu satılık olarak görmediğini dile getirmişti.

ESKİ MENAJERİ 'TEKLİF ALDIK' DEMİŞTİ

Mourinho’nun Polonyalı futbolcuyu takımın vazgeçilmezlerinden biri olarak gördüğünü, bu nedenle yüksek teklifler gelse bile transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Ayrıca İngiltere’den bir kulüple görüşmelerin yapıldığını fakat başka bir oyuncunun durumuna bağlı olduğu için bu ihtimalin de son anda ortadan kalktığını dile getirmişti.

YENİ MENAJERİ İÇİN İDDİA

Polonyalı futbolcunun menajer değişikliğinin ardından yeni temsilcisinin, devre arasında oyuncuyu Suudi Arabistan’a götürmek istediği de öne sürüldü.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 resmi maçta süre alan Sebastian Szymanski, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.