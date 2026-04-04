Fenerbahçeli yöneticiden Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Trabzonspor, Süper Lig’in 28'inci haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, paylaşım yaptı.

CİHAN AYDIN'A GÖNDERME

Cihan Aydın'ın bir hakem seminerine yeğeninin "En büyük GS Mira Aydın" hesabıyla katılmış ve bu görüntü ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz maç sonu bu olayı hatırlatarak paylaşımda bulundu.

Hakem Cihan Aydın'a gönderme yapan Fenerbahçeli yönetici "En Büyük XX" isimli kullanıcı hiç üzülme, sen görevini harika yaptın." şeklinde paylaşım yaptı.