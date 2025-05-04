Fenerbahçe'nin derbide penaltı itirazı!
Haber Merkezi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım Fenerbahçe penaltı bekledi.

EN-NESYRI, YERDE KALDI

Savunmanın arkasına gönderilen Youssef En-Nesyri, topa yetişmek isterken Mert Günok ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

OYUN DEVAM ETTİ

Fenerbahçeli futbolcular, bu pozisyonda hakem Yasin Kol'a penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, oyunun devam etmesini istedi.

ÇAĞLAR, SARI GÖRDÜ

Fenerbahçe'de itirazlarına devam eden Çağlar Söyüncü, sarı kart gördü.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

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Emre Çalışkan
Editor