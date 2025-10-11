Fenerbahçe'nin en çok sarı kart gören oyuncusu İsmail Yüksek

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en hırçın ismi İsmail Yüksek...

Milli ara öncesinde oynanan Samsunspor mücadelesinde sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez cezalandırıldı.

EN FAZLA KART GÖREN İSİM

Sarı-lacivertli kulüpte 2023-24 sezonundan bu yana forma giyen futbolculardan biri olan İsmail, o dönemden bu yana tam tamına 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü ve kulüpte en fazla kart gören isim konumunda bulunuyor.

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2023-24'e kadar oynadığı maçlarda sadece 5 sarı kart gördü.

KARTAL İLE 9 SARI 2 KIRMIZI

2023-24 sezonundan itibaren bugüne kadar çıktığı 87 karşılaşmada 23 kez kartla cezalandırıldı.

Her 3.8 maçta; bir kart ortalamasıyla oynayan tecrübeli futbolcu, en fazla kartı ise İsmail Kartal döneminde gördü. F.Bahçe'de İsmail'den sonra en fazla kart gören isim ise; İrfan Can Kahveci.(17)