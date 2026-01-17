Trabzonspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

- Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.
- Maç, Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
TRABZONSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.