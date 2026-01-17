Abone ol: Google News

Trabzonspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Kocaelispor ile oynanacak Süper Lig maçının hazırlıklarını noktaladı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:18
  • Trabzonspor, Kocaelispor ile oynayacağı Süper Lig maçı için hazırlıklarını tamamladı.
  • Antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapıldı.
  • Maç, Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDA

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00'de başlayacak.

