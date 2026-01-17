Abone ol: Google News

Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:11
Sebastian Szymanski, Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı
  • Sebastian Szymanski, kasık ağrısı nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
  • Oyuncunun tedavisine başlanacak.
  • Fenerbahçe, Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmana Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Bu maç öncesinde Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.

TEDAVİSİNE BAŞLANILACAK

Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.

Eshspor Haberleri