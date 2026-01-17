Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kazandı

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 88-78 yendi.
- Bu galibiyetle Trabzonspor ligdeki 11. zaferini aldı.
- Büyükçekmece ise 14. mağlubiyetini yaşadı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 88-78'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
Bordo-mavili ekip, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 19, Pipes 17, Muhaymin Mustafa 8, Myers 9, Bruinsma 13, Pusica 2, Bandaogo 10, Metin Türen, Can Kaan Turgut
Trabzonspor: Reed 28, Berk Demir, Yeboah 11, Taylor 10, Delgado 6, Grant 5, Tinkle 8, Cem Ulusoy 7, Hamm 13, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz
1. Periyot: 26-27
Devre: 47-47
3. Periyot: 58-70
5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.48 Yeboah (Trabzonspor)