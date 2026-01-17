Abone ol: Google News

Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kazandı

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'u 88-78 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 15:21
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 88-78'lik skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili ekip, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 19, Pipes 17, Muhaymin Mustafa 8, Myers 9, Bruinsma 13, Pusica 2, Bandaogo 10, Metin Türen, Can Kaan Turgut

Trabzonspor: Reed 28, Berk Demir, Yeboah 11, Taylor 10, Delgado 6, Grant 5, Tinkle 8, Cem Ulusoy 7, Hamm 13, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz

1. Periyot: 26-27

Devre: 47-47

3. Periyot: 58-70

5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.48 Yeboah (Trabzonspor)

