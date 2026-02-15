Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor'a gönderme

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendi.
- Eski futbolcu Cristian Baroni, sosyal medyada Trabzonspor'a gönderme yaptı.
- Sarı-lacivertli taraftarlar Baroni'nin paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.
BARONI'DEN TRABZONSPOR'A GÖNDERME
Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, maç biter bitmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Baroni, "Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim." ifadelerini kullandığı paylaşımda, sarı-lacivertlilerin gollerini atan oyuncuların gol sevinçlerini gerçekleştirdi.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni almayı başardı.