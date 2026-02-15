Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor'a gönderme

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, maç sonunda yaptığı paylaşımda elleri ile ağlama taklidi yaparak Trabzonspor'a göndermede bulundu.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 09:58
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-2 yendi.
  • Eski futbolcu Cristian Baroni, sosyal medyada Trabzonspor'a gönderme yaptı.
  • Sarı-lacivertli taraftarlar Baroni'nin paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ligde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. 

Sarı-lacivertlilere Trabzonspor karşısında galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio kaydetti.

BARONI'DEN TRABZONSPOR'A GÖNDERME

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, maç biter bitmez sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Baroni, "Haydi yapalım! Akşam yemeğinde balık yiyelim." ifadelerini kullandığı paylaşımda, sarı-lacivertlilerin gollerini atan oyuncuların gol sevinçlerini gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşılırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni almayı başardı.

