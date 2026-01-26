Fenerbahçe'nin galibiyet serisi yine Kadıköy'de son buldu

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
- Kadıköy'de daha önce de benzer şekilde Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında galibiyet serileri sona ermişti.
- Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle yeni galibiyet serisini de kaybetti.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler'in bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe'nin, 17 Eylül’de Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle de 5 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
SERİ SONA ERDİ
Fenerbahçe'nin daha sonra Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle yakaladığı yeni seri de İzmir ekibine kaybettiği 2 puanla sonlandı.