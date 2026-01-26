Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi yine Kadıköy'de son buldu

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 3 maç ve üzeri elde ettiği galibiyet serilerini Kadıköy'de yaşadığı beraberliklerle bitirdi.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 08:36
  • Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisini bitirdi.
  • Kadıköy'de daha önce de benzer şekilde Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında galibiyet serileri sona ermişti.
  • Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle yeni galibiyet serisini de kaybetti.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler'in bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Fenerbahçe'nin, 17 Eylül’de Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle de 5 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

SERİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'nin daha sonra Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle yakaladığı yeni seri de İzmir ekibine kaybettiği 2 puanla sonlandı.

