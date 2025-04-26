Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçında penaltı itirazı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında konuk takım Fenerbahçe penaltı bekledi.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI İTİRAZI
Sarı-lacivertliler, Dzeko ile Semih Güler arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı itirazında bulundu.
Hakem Direnç Tonusluoğlu, oyunun devam etmesini istedi.
Pozisyon sonrası kısa süreli bir sakatlık geçiren Dzeko, tedavisi sonrası oyuna geri döndü.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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