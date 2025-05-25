Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun
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