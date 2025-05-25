Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU