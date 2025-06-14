Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı

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Yeni sezona Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe'nin sezon öncesi kampı ve rakipleri resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

14 TEMMUZ'DA PORTEKİZ'E HAREKET EDİLECEK

Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak olan sarı lacivertli oyuncularımız, iki gün boyunca sağlık kontrolleri ve test süreçlerini tamamlayacaklardır.8 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesislerinde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan takımımız, çalışmalarının İstanbul etabına 14 Temmuz’a kadar tesislerimizde devam edecektir.Yurt dışı kamp ve hazırlık maçları dönemi için 14 Temmuz’da Portekiz’e hareket edecek olan takımımızın, 27 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları aşağıdaki gibidir:

HAZIRLIK MAÇLARI

İşte Fenerbahçe'nin hazırlık maçları;

17 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Al Ittihad

26 Temmuz 2025

Fenerbahçe - Benfica