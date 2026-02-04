Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi dünyada gündem oldu

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferinde sonunda mutlu sona ulaştı...

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın sisteme belgeleri hatalı yüklemesi sebebiyle transferi ilk etapta yetişmeyen Kante, Fenerbahçe'de oynamak için Suudi ekibine rest çekti.

Antrenmana çıkmayacağını belirten Fransız yıldızın, Al-Ittihad'a yoğun baskısı sonucu, FIFA'nın da onayıyla sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşti.

DÜNYADA SES GETİREN TRANSFER

Bu transfer çerçevesinde Youssef En-Nesyri ise Al-Ittihad'a katıldı.

Kante'nin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması tüm dünyada büyük ses getirdi. İşte dünya basınından öne çıkanlar...

L'Equipe: KANTE, NİHAYET FENERBAHÇE'DE

TV5 Monde: TECRÜBESİ KIYASLANMAYACAK KADAR EŞSİZ

Fransız milli orta saha oyuncusu ve dünya şampiyonu N'Golo Kanté, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad'da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Didier Deschamps'ın kendisine verdiği değerin bir göstergesi olarak, Euro 2024 kadrosuna çağrılmış ve iki yıllık bir aradan sonra Fransız milli takımındaki ilk 11'deki yerini yeniden kazanmıştı. Almanya'daki performansı düşmüş olsa da, tecrübesi kıyaslanamayacak kadar eşsizdir; bu da özellikle uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken olmazsa olmaz bir faktördür."