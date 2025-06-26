Fenerbahçe'nin şampiyonluk gecesindeki travesti dansçı tepki çekti

Basketbol Süper Ligi final serisinin 5. maçında Beşiktaş'ı 84-68 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 4-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Euroleague ve Türkiye Kupası'nın ardından Basketbol Süper Lig'i de kazanarak 3'te 3 yapan Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu taraftarıyla doyasıyla kutladı.

TRAVESTİ KAREOGRAF İLE SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonluk kutlamasında yer alan Fenerbahçeli şarkıcı Hande Yener'in arkasında dans eden bir isim sosyal medyada gündeme oturdu.

Yener, "travesti kareograf" ile sahneye çıktı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Madonna, BTS, Rosalia ve Türkiye'den Edis gibi sanatçılarla çalışan kareografın Mecnun Giasar olduğu öğrenildi.



Öte yandan sosyal medyada pek çok Fenerbahçe taraftarı bu durumu "kulübün geleneklerine ve değerlerine aykırı" olarak değerlendirdi.