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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe Futbol Takımı, bugün yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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