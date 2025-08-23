Fenerbahçe'nin yeni transfer Edson Alvarez nasıl bir oyuncu?

Fenerbahçe’nin West Ham’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Meksikalı ön libero Edson Alvarez, İstanbul’a geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Alvarez'i ne kadar tanıyoruz? Gelin birlikte bakalım...

1.90’lık tecrübeli oyuncu ülkesinde “Korkusuz ve cesur” anlamına gelen Machin lakabıyla tanınıyor.

'KORKUSUZ VE CESUR'

Meksika Milli Takımı’nın sembol isimlerinden Alvarez, fizik gücü, kesiciliği ve pozisyon bilgisiyle tam olarak Fenerbahçe’nin aradığı 6 numara.

Jose Mourinho’nun tüm kriterlerini karşılayan tecrübeli oyuncu, Amrabat’a göre daha sert bir tarza sahip ki, bu kart görme potansiyelinin yüksek olması sebebiyle tek dezavantajı olarak görünüyor.

TEK DEZAVANTAJI KART GÖRME POTANSİYELİ

Edson Alvarez’in Fenerbahçe’ye katacağı en önemli değerlerden birisi de dikine oynamayı sevmesi.

Fiziği ve hızıyla savunmada önemli etken olan Meksikalı aynı özelliklerini ileriye dönük oyunda hücuma da yansıtıyor.

“Hayatımdaki her şeyi futbola borçluyum” diyen ve bunun karşılığını vermek için çabalayan Alvarez’in kariyerine forvet başlaması, onu hücum organizasyonlarında da önemli bir güç kılıyor.

EN PAHALI İKİNCİ MEKSİKALI

2023’te 44 milyon euroya West Ham’a transfer olarak en pahalı ikinci Meksikalı ünvanına sahip Alvarez tüm yeteneklerini Fenerbahçe için sergileyecek.