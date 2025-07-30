Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Škriniar İstanbul'da

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir adım atarak Slovak stoper Milan Škriniar ile anlaşmaya vardı. Paris Saint-Germain’den transfer edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından sarı-lacivertli yönetimin, PSG ile bonservis bedeli konusunda 10 milyon Euro’nun altında bir rakam üzerinde el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin Škriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Milan Škriniar’ın transferi için Paris Saint-Germain ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Slovak stoperin transfer sürecini ilerletmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a geldiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milan Škriniar’ın transferi konusunda, kendisi ve kulübü Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ STATTAKİ TARAFTARA İZLETİLDİ

Skriniar, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşliğinde Paris’ten kalkan özel uçakla saat 19.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Pasaport kontrolünü tamamlayan Slovak stoper, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Öte yandan Skriniar’ın havalimanındaki ilk görüntüleri, Fenerbahçe - Lazio maçı öncesi stadyum dev ekranına yansıtıldı. Yapılan anonsla birlikte tribünlerden alkış yükseldi.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'YE KİRALANMIŞTI

Kariyerinde Sampdoria ve Inter gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen ve uzun süre Serie A’nın en güvenilir stoperlerinden biri olarak gösterilen Škriniar, son olarak PSG’de top koşturuyordu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kısa süreliğine kiralık olarak forma giyen futbolcu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

23 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı.

Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER SİNYALİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani ile gerçekleştirilen sponsorluk imza töreninde transfer çalışmaları hakkında “Bugün bile bir şey olabilir” açıklamasında bulunarak gelişmelerin sinyalini vermişti. Kısa süre sonra, bu sözlerin Milan Škriniar’ı işaret ettiği netlik kazandı.

Fransız spor gazetesi L'Équipe de transferi doğrularken, oyuncunun gün içerisinde İstanbul’a gelerek işlemleri tamamlayacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe yönetimi, sağlık kontrollerinin ardından düzenlenecek bir imza töreniyle transferi kamuoyuna resmen duyuracak.