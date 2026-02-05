Kocaelispor - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler

- Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
- Maç, saat 18.00'de Kocaeli Stadı'nda başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.
- Beşiktaş, kupada 2'de 2 yaparak grup lideri konumunda iken, Kocaelispor averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Türkiye Kupasında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük, saat 18.00'de çalacak.
Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ KUPADA 3'TE 3 PEŞİNDE
Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.
İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf, 3-1 ile Beşiktaş oldu.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic