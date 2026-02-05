Abone ol: Google News

Kocaelispor - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 09:42
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.
  • Maç, saat 18.00'de Kocaeli Stadı'nda başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.
  • Beşiktaş, kupada 2'de 2 yaparak grup lideri konumunda iken, Kocaelispor averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Türkiye Kupasında 5 Şubat Perşembe günü Kocaelispor'a konuk oluyor.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük, saat 18.00'de çalacak.

Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KUPADA 3'TE 3 PEŞİNDE

Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

İki güçlü ekibin ligde ki son randevusunda sahadan mutlu ayrılan taraf, 3-1 ile Beşiktaş oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Ndidi, Orkun, Cerny, Toure, Mustafa

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Muharrem, Show, Keita, Linetty, Can, Rivas, Petkovic

