Şike soruşturmasında iddianame tamamlandı: Tek şut çekilmeyen maçla ilgili yapılan pazarlık dikkat çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında son yıllarda yaşanan müsabakalara ilişkin ilk iddianame düzenlendi.

2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçı iddianameye konu oldu.

İddianamede Ankara-Nazilli maçının berabere bitmesiyle küme düşen ve suç duyurusunda bulunan Zonguldak Kömürspor Kulübü "suçtan zarar gören "sıfatında yer aldı.

BAHİS SKANDALINI ORTAYA ÇIKARAN MAÇ OLARAK BİLİNİYORDU

Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor'un ise malen sorumlu sıfatında yer aldığı iddianamede, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Takım Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez olmak üzere 5'i tutuklu 52 şüpheli yer aldı.

Şüpheliler Şahin Kaya ve Mehmet Emin Katipoğlu'nun "şike" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

'ZAMANA OYNADILAR'

Şüpheliler Ahmet Okatan, Volkan Erten, Gürhan Sönmez ve diğer şüphelilerin ise "şike" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 20 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Dönemin Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Kulüp Sahibi Ahmet Okatan, Hasan Güney ve Abdurrahman Karataş maç öncesinde irtibat kurarak maçın 0-0 bitmesi yönünde mutabakata vardı.

Nazilli Belediyespor ligde tutunurken mağdur Zonguldakspor ise küme düştü.

'HAYIRLI OLSUN' MESAJI ATMIŞLAR

Maçtan sonra şüpheli Hasan Güney'in, Ankaraspor Başkanı Katipoğlu'na "Hayırlı olsun" mesajı attığı belirlendi.

Ankaraspor Başkanı Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Kaya arasında HTS kaydı da tespit edildi.

Kaya'nın "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a, ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı." şeklindeki konuşma içerikleri dikkat çekti.

"HER YERDE KONUŞUYORMUŞSUN MAÇI BAĞLADIM DİYE"

Şüpheli Hasan Güney'in, soruşturma dosyasının diğer şüphelisi Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ile "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım aradım diye böyle şeyler söyleme dayı." şeklinde maçtan sonra mesajlaştığı da iddianamede yer aldı.