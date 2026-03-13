Fenerbahçe'nin yenilgisi sonrası Galatasaray'dan paylaşım

Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray cephesinden taraftara çağrı yapıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler sahadan puansız ayrılırken, şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda taraftara çağrı yapıldı.
Galatasaray'ın paylaşımında, "HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!" ifadeleri kullanıldı.
