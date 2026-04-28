Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco'dan ilk açıklama geldi

Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Domenico Tedesco ve Devin Özek'in görevine son veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da seçime gidileceğini açıkladı.

Kaçan şampiyonluğunun ilk faturasının kesildiği isim olan Tedesco, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

AYRILIK SONRASI İLK SÖZLER: SÖZLEŞME UZATMA İHTİMALİNİ KONUŞUYORDUK!

Tedesco, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada görevden alınmasının kendisi adına beklenmedik olduğunu dile getirdi.

Tedesco, "Henüz erken bir sözleşme uzatma ihtimalini konuşuyorduk. Ancak sezon içindeki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımız ayrıldı." sözlerini kullandı.

"HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI OLUŞTURMAKTI"

Deneyimli çalıştırıcı, ayrılık sürecini değerlendirirken futbol dünyasında yaşanan hızlı değişime de vurgu yaptı ve "Bu, futbolun ne kadar hızlı değişen bir spor haline geldiğini bir kez daha gösteriyor. Ben başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktı. İşleri geçmişte alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden Tedesco, "İşlerin bu noktaya gelmesini çok üzücü buluyorum." sözlerini sarf etti.

PUAN ORTALAMASI 2.0

40 yaşındaki teknik adam, takımın başında çıktığı 45 resmi karşılaşmada maç başına 2,0 puan ortalaması yakaladı.

Basına yansıyan bilgilere göre kulübün Tedesco'ya yaklaşık 500 bin euro tazminat ödediği de belirtildi.

DÖRDÜNCÜ HOCA OLDU

Son yıllarda teknik direktör değişimlerinin sık yaşandığı Fenerbahçe'de Tedesco, bu süreçte ayrılan dördüncü isim oldu.

Daha önce görev alan Jose Mourinho (2,02), İsmail Kartal (2,4) ve Jorge Jesus (2,23) da yüksek puan ortalamalarına rağmen yaklaşık birer sezon görev yapabilmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında yer alırken Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti.